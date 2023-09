Gemeindeprüfungsanstalt NRW Gute Noten für den Rheinisch-Bergischen Kreis bei der Überprüfung

Frei nach dem Motto Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser hat die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (gpaNRW) sich vom Rheinisch-Bergischen Kreis im Rahmen der überörtlichen Prüfung ein genaues Bild gemacht. „Wir erleben herausfordernde Zeiten für die Kommunalfinanzen. Die Vielfachkrisen – Ukraine-Krieg, Migrationskrise, Inflation und wirtschaftliches NullWachstum – sind enorme Stressfaktoren. Der Kreis nimmt diese Herausforderungen in den geprüften Bereichen an. Er ist durchweg organisatorisch gut aufgestellt und arbeitet hart dafür, dass dies so bleibt“, erklärt die Stellvertreterin des Präsidenten Simone Kaspar anlässlich der Ergebnisvorstellung beim Rheinisch-Bergischen Kreis.