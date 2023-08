Tourismus Übernachtungszahlen im Bergischen Land deutlich angestiegen

Die Halbjahresbilanz für den Tourismus im Bergischen Land ist erfreulich, die Übernachtungszahlen sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Der Oberbergische Kreis kann ein Plus von 16 Prozent, der Rheinisch-Bergische Kreis sogar ein Plus von 22,7 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2022 verzeichnen. Allerdings haben die Übernachtungszahlen im Bergischen Land, im Gegensatz zum Durchschnitt in ganz Nordrhein-Westfalen, noch nicht wieder das Vor-Corona-Niveau erreicht.