Abschluss in der Sekundarschule Wermelskirchen : Über 40 Schüler mit der Qualifikation für die Oberstufe

Wermelskirchen Für 124 Schüler endete diese Woche die Schulzeit in der Sekundarschule mit fünf separaten, klassenweisen Abschlussfeiern. Trotz Corona ein sehr erfolgreicher Jahrgang, wie Schulleiter Dietmar Paulig stolz verkündete.

Obwohl es wie ein großer Mantel über allem lag, vermied Schulleiter Dietmar Paulig die Pandemie während seiner Rede anzusprechen. Kein Wort darüber, wie Corona das letzte Schuljahr konditioniert hatte, auf was die Schüler alles verzichteten, was sie hatten zusätzlich leisten müssen. Vielleicht tat er das, damit der Virus sie nicht erneut aus dem Mittelpunkt verdrängte. Paulig würdigte stattdessen die erbrachten Leistungen und den starken Zusammenhalt innerhalb der Klassen, ebnete den Weg in eine neue Etappe. „Ihr habt unfassbar viel gelernt und viele gute und wichtige Kompetenzen erworben, um in einer komplexen Welt zurechtzukommen.“ Sie alle seien ein wertvoller Teil der Gesellschaft und würden nun nach ihrer Etappe in der Sekundarschule, neue Wege gehen. Einige, so berichtete Paulig, würden weiter zur Schule gehen, andere eine Ausbildung beginnen. Für alle Richtungen hätten sie das nötige Rüstzeug zur Hand. Ausgelernt, betonte Paulig aber auch, sei niemand im Raum, selbst die erfahrensten wie er nicht. Das Leben als einen ständigen Lernprozess zu begreifen, sei letztendlich auch der Schlüssel zum Erfolg.