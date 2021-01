Landbäckerei Bauer in Wermelskirchen : TV-Sender überprüft Corona-Schutzmaßnahmen

Christian Bauer, Chef der Landbäckerei Bauer, ist stolz auf das Ergebnis des Maßnahmen-Checks. Foto: Kathrin Kellermann

Wermelskirchen „Backen und arbeiten zu Corona-Zeiten“ – für diesen Beitrag filmte RTL in der Filiale und Backstube der Landbäckerei Bauer. Etwa 15.000 Euro hatte Bauer zu Beginn der Corona-Krise in die Hand genommen, um alle Corona-Vorschriften umzusetzen, damit sowohl Mitarbeiter als auch Kunden in den acht Verkaufsstellen mit angeschlossenen Cafés geschützt sind.

Ein wenig aufgeregt war Christian Bauer, Geschäftsführer der Landbäckerei Bauer schon, als der Anruf von RTL kam. Der TV-Sender wollte in der Filiale in Wermelskirchen und auch in der Produktion filmen für einen Beitrag zum Thema „Backen und arbeiten zu Corona-Zeiten unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften.“ Nach dem Drehtag, an dem Professor Dr. Walter Popp, Vizepräsident Deutsche Krankenhaushygiene, die Corona-Schutzmaßnahmen in der Landbäckerei unter die Lupe genommen hat, kann Christian Bauer verkünden: „Wir haben sehr gute Maßnahmen umgesetzt. Und darauf sind wir auch ein wenig stolz, weil es ja keine Vorgaben von der Innung gibt, wie und welche Sicherheitskonzepte umzusetzen sind“, sagt er. Jetzt ist er selbst gespannt auf den neunminütigen TV-Beitrag, der am Samstag, 16. Januar, um 19.05 Uhr bei RTL „Life“ zu sehen ist.

„Wir haben überall Plexiglasscheiben einbauen lassen, in jeder Filiale stehen Desinfektionsspender, und natürlich bekommen auch unsere Mitarbeiter täglich neue Schutzmasken", zählt Christian Bauer auf, der die Geschäfte mit seiner Schwester Nicole führt. Der Verkauf laufe reibungslos, die Oberlichter in der Filiale in Wermelskirchen sorgen für ausreichend Frischluftzufuhr, sagt er. „Zusätzlich achten wir natürlich darauf, dass Ein- und Ausgang für die Kunden getrennt sind." Das sei auch vom Experten positiv registriert worden. Sicherheitsmaßnahmen habe er außerdem in der Produktion geschaffen: „Wir haben Schleusen eingerichtet, an denen Tore heruntergelassen werden, wenn die Transportfahrzeuge kommen", erklärt Bauer. „So begegnen sich die Fahrer und die Mitarbeiter in der Backstube nicht, wenn die Ware abgeholt wird." Kontaktlos soll es auch in der Umkleidekabine sein, in der sich nur ein Mitarbeiter aufhalten darf. „Das regeln wir künftig mit einem Schild an der Tür, das gedreht werden kann, damit jeder sofort weiß, wann der Raum frei ist oder eben nicht."