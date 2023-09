Spendenübergabe Neue Oxameter unterstützen den Lungensport beim TuS Wermelskirchen

Der TuS freut sich über die Unterstützung. „Denn uns ist der Lungensport in unserem Verein sehr wichtig“, sagt Brigitta Walpuski. Als die Gruppe vor acht Jahren entstand, bekamen Menschen mit Lungenkrankheiten in Wermelskirchen zum ersten Mal das Angebot eines eigenen Kurses. „Zuvor waren sie in der Herzgruppe untergekommen“, sagt die Übungsleiterin. Die Schaffung eines eigenen Angebots sei wichtig gewesen – denn die Teilnehmer hätten auch ganz eigene Bedürfnisse. Inzwischen steigt die Zahl der Anfragen an den Kursus deutlich an. „Das hat auch mit Long-Covid zu tun“, weiß Brigitta Walkpuski. Häufig müssten Patienten lange auf eine Diagnose warten. Inzwischen würden aber zwei Patienten mit Long-Covid am Lungensport beim TuS teilnehmen.