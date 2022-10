Vereinsleben in Wermelskirchen : Rasantes Tempo auf dem Einrad

Beim Putzfrauen-Hockey werden Ball und Hockeyschläger von Lappen und Besenstielen abgelöst. Foto: Jürgen Moll

Tente Die Einrad-TuSsis vom TuS Wermels­kirchen richteten ihr Putzfrauenhockey-Turnier aus – sehr zur Freude vieler junger Sportler, die sich auf dem Einrad dem Wettkampf stellten.

Nele lehnt sich kurz mit ihrem Einrad an die Wand und blickt konzentriert auf das Feld. Die Elfjährige wartet auf das Startzeichen, um mit ihrem Einrad in rasender Geschwindigkeit über den Hallenboden zu flitzen. Als Ines Stiefken schließlich vom Spielfeldrand mit dem Pfiff den Startschuss gibt, verlässt Nele ihren sicheren Platz an der Matte, rast zur Mitte der Halle und versucht, mit dem Besenstil in ihrer Hand den Putzlappen zu erwischen. Zielsicher transportiert sie das Tuch mit der Stockspitze ins gegnerische Tor – vorbei an vielen Gegnern auf dem Einrad, die versuchen, ihr den Lappen abzuluchsen. Die Elfjährige lacht über das ganze Gesicht und fährt dann gemütlich zurück zur Matte – bis der nächste Pfiff ertönt.

„Ich fahre jetzt seit fünf Jahren Einrad“, erzählt Nele, als sie nach dem gewonnenen Spiel das Feld verlässt, „ganz sicher ist man aber nie auf dem Rad.“ Wer Nele allerdings am Donnerstagnachmittag beim Putzfrauenhockey in der Tenter Sporthalle zusieht, entdeckt nur noch selten Unsicherheiten. „Das ist auch so schön an diesem Sport“, sagt sie, „man kann sich steigern, verschiedene Räder testen und bei so vielen verschiedenen Spielen antreten.“ Und dann macht sich Nele mit ihrem Rad wieder auf den Weg aufs Spielfeld.

Info Interessierte sind beim Training willkommen Verein Wer beim Einradfahren schnuppern möchte, ist herzlich willkommen – das gilt für Jungen und Mädchen. Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 18 Jahren können beim TuS Niederwermelskirchen mitfahren. Material Der Verein stellt zum Schnuppern das Material. Kinder und Jugendliche können Einräder testen. Termin Die Gruppe trifft sich jeden Donnerstag von 17 bis 19 Uhr in Tente – erst sind die Anfänger, dann die Fortgeschrittenen an der Reihe. Kontakt Interessierte können sich per Mail bei Ines Stiefken melden – ines.stiefken@gmx.net.

Zum dritten Mal richtet die Einradgruppe beim TuS Wermelskirchen ihr Putzfrauenhockey-Turnier aus – zum ersten Mal wieder nach der Pandemiepause. „Es ist eine der vielen Möglichkeiten, zusammen Einrad zu fahren“, sagt Ines Stiefken, Leiterin der Einrad-TuSsis. Seit 18 Jahren sitzt sie selbst im Sattel – damals wurde die Gruppe beim TuS gegründet. Und auch sie schwärmt von der Vielseitigkeit des besonderen Sports. Ob Formationen oder Basketballspiele, Hockeyturniere oder ein Sechstagerennen: „Uns kommt es bei allen Disziplinen vor allem auf den Spaß und die Gemeinschaft an“, sagt Ines Stiefken.

Das wird auch beim Putzfrauenhockey spürbar: Insgesamt 30 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sieben und 18 Jahren spielen mit – in insgesamt sechs Teams. „Auch die Anfänger sind herzlich willkommen“, sagt die Trainerin. Wer sich noch nicht sicher auf dem Einrad fühlt, bekommt beim Turnier einen Mitläufer an den Arm gestellt. Dann wird es zwar voll auf dem Spielfeld, aber keiner der jungen Sportler muss sich vor einem Sturz fürchten. „Wir passen auch die Regeln an, damit alle auf ihre Kosten kommen“, erklärt Ines Stiefken. Wenn die erfahrenen Einrad-Fahrer zu dominant werden auf dem Spielfeld, werden sie zur kurzen Auszeit gebeten, damit die Jüngeren zum Spielen kommen. Natürlich gehöre auch etwas Ehrgeiz dazu, weiß die Trainerin. „Aber vor allem wollen wir heute spielen“, sagt sie.

Neben den eigenen Vereinsfahrern sind auch Gäste willkommen: Kinder, die mal reinschnuppern wollen, nehmen genauso auf dem Einrad Platz wie Sportler eines befreundeten Vereins aus Köln. Und wenn dann die erfahrenen Sportler auf dem Platz an der Reihe sind, dann zieht das Tempo noch mal an. Gelegentliche Stürze verlaufen meist glimpflich, und der Putzlappen landet mit viel Schwung in den Toren.

Nebenan hat die Einrad-Mannschaft für ein buntes Buffet mit Pizza und Zimtschnecken gesorgt. Schließlich sei das Turnier auch gleichzeitig ein kleines Fest der Abteilung. Vereinsvorsitzender Norbert Galonska schaut vorbei und feuert die Mannschaften vom Spielfeldrand an. Und auf der Bühne in der Tenter Halle haben Zuschauer Platz genommen, die die kurzen Spiele verfolgen.