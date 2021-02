Sport in Wermelskirchen : TuS-Onlinesport auch für Kinder

Ines Stiefken (l.) und Nele Heihaus im Tus-„Fernsehstudio“. Foto: Norbert Galonska

Wermelskirchen 18 Stunden Sport im Livestream bietet der TuS Wermelskirchen inzwischen seinen Mitglieder in der Woche an, drei sind an Kinder gerichtet. Nun öffnet sich der Verein auch für Nichtmitglieder.

Der TuS Wermelskirchen bietet seit geraumer Zeit Onlinesport an. Von den mittlerweile 18 Stunden pro Woche richten sich drei Stunden an die TuS-Kinder. Mittwochs gibt es von 16 bis 17 Uhr Kindergartenturnen für zwei- bis sechsjährige-jährige Kinder. Die Leitung hat Nele Heihaus. Donnerstags gibt es eine Doppelstunde Kindersport für sechs- bis zwölfjhährige -jährige Kinder unter der Leitung von Ines Stiefken, Nele Heihaus und Cara Zollenkopf.

Die Teilnahme war bisher Vereinsmitgliedern vorbehalten. Da der Lockdown noch länger dauert, möchte der TuS Wermelskirchen auch Nichtmitgliedern die Möglichkeit bieten mitzumachen, damit jeder die Chance hat, sich körperlich ein wenig fit zu halten. Wer Lust hat mitzumachen, wendet sich an Nele Heihaus 015782240464 oder Norbert Galonska 0178472 9561.

Durch die Verwendung von Zoom ist die Teilnehmerzahl nicht begrenzt. TuS-Vorsitzender Norbert Galonska: „Es sind also alle eingeladen, dabei zu sein.“

(tei.-)