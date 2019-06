Kreispokal-Endspiele bei Tura Pohlhausen : Grüne Asche besteht Härtetest

Pohlhausen Tura Pohlhausen war Ausrichter der Kreispokal-Endspiele der Jugend. Der Verein erlebt durch den neuen Platz einen ungeahnten Aufschwung.

Die Aktiven von Tura Pohlhausen erlebten einen langen Tag. Bereits am Vormittag starteten die Kreispokal-Endspiele von A-, B-, C-, D- und E-Jugend – der letzte Anstoß erfolgte um kurz vor 18 Uhr. Die neue „Grüne Asche“, die seit Oktober vergangenen Jahres den Fußballplatz in Unterpohlhausen ziert, meisterte diesen Spiele-Marathon ohne Einschränkung, diesen Belastungstest schaffte der „heilige Boden“ der Pohlhauser Kicker mit Bravour.