Moderne Sportstätten 2022 in Wermelskirchen : TuRa Pohlhausen Tennis bekommt 31.500 Euro

Moderne Sportstätten 2022 in Wermelskirchen

Pohlhausen Von dem Förderprogramm für Sportstätten profitieren Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen – darunter auch TuRa Pohlhausen Tennis. Das Geld wird für die Sanierung der Tennisplätze und der Küche sowie der Heizung im Vereinsgebäude genutzt.

Gute Nachricht für den Verein TuRa Pohlhausen Tennis. Aus dem Programm „Moderne Sportstätte 2022“ bekommen die Wermelskirchener Sportler eine Förderung in Höhe von 31.500 Euro. Das teilte am Dienstag die Staatskanzlei in Düsseldorf mit. Die Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt, Andrea Milz, gab die einzelnen Fördermaßnahmen bekannt. Von dem einzigartigen Förderprogramm für Sportstätten profitieren Sportvereine aus ganz Nordrhein-Westfalen – darunter eben auch TuRa Pohlhausen Tennis. Das Geld wird für die Sanierung der Tennisplätze und der Küche sowie der Heizung im Vereinsgebäude genutzt, teilte die Staatskanzlei mit.