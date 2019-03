Mitgliederversammlung bei Tura Pohlhausen : Tura Pohlhausen im Aufwind

Pohlhausen Nach der Fertigstellung der „Grünen Asche“ geht es voran – der Kinder- und Jugendbereich wächst. Dank Eigenleistung sind knapp 50.000 Euro übrig geblieben.

(sng) Für Tura Pohlhausen ist spürbar: „Es geht aufwärts.“ Das stellt Dirk Hohlmann mit seinen Mitstreitern im Vorstand unisono fest. Die Mitgliederversammlung nutzte der Geschäftsführer aber auch für mahnende und appellierende Worte: „Wir müssen jetzt dran bleiben, können uns nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen.“ Mit der Fertigstellung der „Grünen Asche“ liege ein „ereignisreiches Jahr 2018“ hinter dem Verein, die Bemühungen tragen Früchte. Der Mitgliederrückgang ist gestoppt, eine neue erste Herren-Fußballmannschaft formiert sich und tritt in der kommenden Saison an, der Kinder- und Jugendbereich wächst.

In Sachen „Grüne Asche“ erinnerte Dirk Hohlmann: „Wir haben mutig angefangen. Gut war, dass wir nicht wussten, was alles auf uns zu kommt.“ Die engagierten Helfer seien beim Graben auf Felsen gestoßen, der zuerst geplante Brunnen versiegt. „Von den Mühen und Anstrengungen sieht man heute nichts mehr, wir haben einen wunderbaren Fußballplatz.“ Aber: „Es hört nicht auf. Deshalb geht der Parzellenverkauf an Sponsoren und Spender weiter – das muss laufend ets passieren.“ Der Grund: Auch wenn Tura dank der Eigenleistung knapp 50.000 Euro beim Bau des neuen Kicker-Grüns übrig behalten habe, brauche der Verein das Geld in Zukunft: „Wir müssen für die 150.000 Euro von Stadt den Platz 15 Jahre unterhalten. Und die Instandhaltung kostet richtig Geld.“