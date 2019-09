Nach der Generalüberholung der Tennisplätze in Radevormwald : TSV eröffnet drei Boulebahnen

Erste Spielversuche bei der Eröffnung des Boule-Platzes beim TSV. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Nach der Generalüberholung von vier Tennisplätzen findet sich für den fünften eine alternative Nutzung.

Der TSV Schwarz-Weiss eröffnete am Freitagabend die drei Boulebahnen, die in diesem Sommer auf einem der fünf Tennisplätze entstanden sind. „Wir haben unsere Tennisplätze generalüberholt, aber diesen haben wir ausgelassen. Der Bedarf an Tennisplätzen hat in den Jahren immer weiter abgenommen, deswegen haben wir uns Gedanken über eine alternative Nutzung gemacht“, sagt Axel Reichenberg, der Vorsitzende des Sportvereins.

Nach einigen Überlegungen hat sich der Verein für Boule entschieden. Uli Gusek, Tennistrainer in Radevormwald, hat das Konzept um die neuen Boulebahnen entwickelt. „Ich kenne diese Lösungen von einigen Tennisvereinen, die zu große Anlagen für die sinkende Nachfrage haben. Aus Tennisplätzen Boulebahnen zu machen eignet sich, weil die Beschaffenheit des Untergrunds sehr ähnlich ist“, sagt er. Nach einigen Recherchearbeiten und Absprachen innerhalb des Vereins ist das Projekt Boulebahn mit der Unterstützung der Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen umgesetzt worden. „Die Sportstiftung hat für das Projekt 800 Euro gespendet“, sagt Michael Scholz von der Sparkasse. Insgesamt hat das Projekt 1500 Euro gekostet. „Den finanziellen Restbetrag und auch die handwerklichen Arbeiten haben wir fast alle in Eigenleistung gestemmt. Im frühen Sommer waren die Bahnen dann fertig“, sagt Vorstandsmitglied Andre Widua.

Zunächst musste eine Lage Asche abgetragen und dann planiert werden. Als neuer Untergrund für die Boulebahnen dient jetzt ein Feinsplitt. „Die Boulebahnen habe ich dann ausgemessen und abgesteckt. Die Hölzer am Ende der Bahnen stoppen die Kugeln, die zu weit über die Bahn hinaus rollen“, sagt Uli Gusek. Er findet Boule einen tollen Sport, weil er nicht nur generationsübergreifend, sondern auch bei fast jeder Wetterlage funktioniert. „Nur bei totalem Regen kann man auf der Bahn schlecht spielen, ansonsten ist Boule immer möglich“, sagt er. Axel Reichenberg hofft, dass sich in den kommenden Monaten eine offizielle Bouleabteilung gründen kann. Bis dahin steht die Bahn Vereinsmitgliedern zur Verfügung, die in geselliger Runde spielen wollen. „Die Kugeln und die Schlüssel für die Anlage kann man sich in unserem Büro ausleihen“, sagt der Vereinsvorsitzende. Damit eine Bouleabteilung gegründet wird, müssen sich mindestens 20 Interessenten finden, die regelmäßig Boule spielen wollen. Uli Gusek kann sich auch vorstellen, dass die künftigen Boulespieler in höheren Klassen spielen. „Boule ist nicht nur ein geselliger Sport, sondern kann auch als Leistungssport betrieben werden“, sagt er.