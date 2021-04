Trost-Teddy-Aktion in Corona-Zeiten : Verein verschenkt Trost-Teddys

Rhein-Berg Der Verein „Trost-Teddy“ besteht seit zehn Jahren. Pünktlich zum runden Geburtstag ruft die Initiative eine Geschenkaktion ins Leben – um noch mehr Kinder mit einem selbst gemachten Kuscheltier zu versorgen.

Seit zehn Jahren stricken, nähen und häkeln viele fleißige Hände in ganz Deutschland Teddys für Kinder und Erwachsene in Ausnahmesituationen. Seine Wurzeln und seinen Sitz hat der Verein „Trostteddy“ im Rheinisch-Bergischen Kreis. In Krisenzeiten erweitert die Initiative nun ihren Wirkungskreis. Erhielten bisher vor allem Kinder und Senioren in Krankenhäusern, Einsatzwagen des Rettungsdienstes, in Arztpraxen, Hospizen und andere karitative Einrichtungen wie Seniorenheime die bunten, tröstenden Teddys und Puppen, kann ab jetzt jedes Kindergartenkind ein Exemplar erhalten.