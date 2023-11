Evangelische Kirche in Wermelskirchen Gemeindehaus-Trödel in Tente erzielt Rekord-Erlös

Zwei junge Frauen beraten gerade konzentriert über einem alten Bräter. Dann greift die eine der Frauen zum Telefon, ruft Zuhause an und stimmt kurz den geplanten Einkauf mit der Familie ab. Sie bezahlt ein paar Münzen, strahlt zufrieden und findet für den sperrigen Neu-Erwerb einen Platz in ihrer großen Tasche. Im Laufe des Mittags wird sich noch manch ein Einkauf dazu gesellen – für den Haushalt, für die Kinder und gelegentlich auch aus nostalgischen Gründen. Denn beim Trödel in Tente finden aufmerksame Besuche viele kleine Schätze – aus vergangenen Zeiten und auch solche, die gerade noch ihren Dienst getan haben. „Wir hatten drei Annahmetermine“, erzählt Marion Klein vom Organisationsteam. Zwar sei nicht ganz so viel Material abgegeben worden wie in den vergangenen Jahren. „Aber wir sind trotzdem sehr zufrieden“, erzählt sie.