Trockener Sommer : Vorrat der Talsperre soll geschont werden

Blick vom Damm der Großen Dhünn-Talsperre auf das Tosbecken in Richtung Dhünn. Foto: Udo Teifel

Wermelskirchen Der Wupperverband will der Trockenheit vorbeugen und weniger Wasser aus der Talsperre an die Dhünn abgeben.

Der Wupperverband ruft zu einem sensiblen Umgang mit dem Wasservorrat der Großen Dhünn-Talsperre auf. Wie der Verband mitteilte, gebe es zwar aktuell keine Wasserknappheit, jedoch hätten die extremen Trockenphasen der vergangenen beiden Jahre gezeigt, „dass in Zeiten des Klimawandels eine angepasste Talsperrenbewirtschaftung notwendig ist.“ Deswegen werde der Verband erneut einen Antrag bei der Bezirksregierung Köln stellen, die Wasserabgabe an die Dhünn zu reduzieren.

Durch ihre Doppelfunktion liefert die Dhünn-Talsperre nämlich nicht nur kontinuierlich Rohwasser für die Trinkwasseraufbereitung an zwei Wasserwerke, sondern stellt in Trockenzeiten auch sicher, dass im Unterlauf der Dhünn genug Wasser vorhanden ist – bei Bedarf wird Wasser aus der Sperre abgegeben. Diese Abgabe an die Dhünn, so fordert der Verband, soll von 1000 auf 700 Liter pro Sekunde gesenkt werden, wie es auch schon 2019 der Fall war. Um zu gewährleisten, dass bei sinkendem Dhünnpegel ausreichend Wasser aus der Talsperre an den Fluss abgegeben wird, werde der Verband die Reduzierung erneut mit einem engmaschigen Gewässermonitoring begleiten. Dabei sollen täglich an zwei Stellen in der Dhünn Proben entnommen und deren Wasserqualität überprüft werden.

Info Verband als Flussgebietsmanager Wupperverband Der 1930 gegründete Wasserwirtschaftsverband mit Sitz in Wuppertal ist zuständig für das Einzugsgebiet der Wupper. Er betreibt unter anderem 14 Talsperren, elf Klärwerke und eine Schlammverbrennungsanlage. Ziel Als Körperschaft des öffentlichen Rechts steht nicht Gewinnorientierung, sondern der Schutz und die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressource Wasser im Mittelpunkt.

Die reduzierte Wasserabgabe habe sich im vergangenen Jahr als wirksames Mittel in Trockenzeiten erwiesen: An 130 Tagen wurde die Abgabe verringert. „Dadurch konnten rund drei Millionen Kubikmeter Wasser eingespart werden, was dem Rohwasservorrat in der Trinkwassertalsperre zugutekam“, heißt es in einer Mitteilung des Verbands.

Denn auch in diesem Jahr müsse mit längeren Trockenphasen gerechnet werden. Zwar fiel im Februar und Anfang März ergiebiger Regen, stellt der Verband fest, seit Mitte März ist es jedoch weitgehend trocken. Aktuell umfasst die Hauptsperre der Großen Dhünn-Talsperre rund 58,7 Millionen Kubikmeter, damit ist sie zu 81 Prozent gefüllt. Ende April 2019 betrug der Füllstand der Hauptsperre rund 80 Prozent, zur selben Zeit im Jahr 2018 lag er deutlich höher bei 97 Prozent.