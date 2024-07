Konzerte in Wermelskirchen Trio ganz frisch – „Vom Fass“

Ende 2023 gab es den ersten Auftritt des Trios: am Vortag des Heiligen Abends am 24. Dezember in privatem Rahmen in einem zu diesem Zeitpunkt unbewohnten Haus. „Das war für uns ein Testballon und erfolgreich war, denn bei den rund 50 Besuchern kam es gut an“, erzählen Bersch, Selbach und Wied: „Wir haben einen feierfreudigen Bekanntenkreis, von denen wir immer welche im Schlepptau haben – zu unserem nächsten Konzert im ‚Markt 57‘ kommen die bestimmt auch.“ Schließlich feiere das Trio mit dem Auftritt am 27. September den ersten Geburtstag der Band, sagen die Musiker scherzend und kündigen für diesen Termin ein Programm an, dass sich inklusive etwa 20 Minuten Pause auf mindestens zwei Stunden erstreckt: „Uns geht es vor allem darum, als Band bekannter zu werden, mit dem Publikum Spaß an der Freude zu haben und natürlich etwas vom Dorf im Dorf für das Dorf zu tun.“