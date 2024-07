Vorhaben in Wermelskirchen Stadt- und Wirtschafts-Chronik wird aktualisiert

Wermelskirchen · Die Acylglas-Aufstellung findet in der Hauptstelle der Stadtsparkasse an der Telegrafenstraße in ihren Platz. Sie soll Besuchern einen Überblick über Historie und Wirtschaft der Stadt geben.

11.07.2024 , 14:08 Uhr

Kooperieren für das Projekt (v.l.): Mert Oruc und Sarah Kohl von "Trend Media City Line", Bürgermeisterin Marion Lück sowie Andreas Schulze, stellvertretendes Vorstandsmitglied der Stadtsparkasse. Foto: Trend Service

Die Wuppertaler Firma „Trend Media City Line“ hat die Aktualisierung und Modernisierung der Stadt- und Wirtschafts-Chronik in Wermelskirchen initiiert. Mit der Bereitstellung des publikumsträchtigen Standorts in der Hauptstelle der Stadtsparkasse an der Telegrafenstraße unterstützt die Stadt Wermelskirchen dieses Projekt. „Durch die moderne Acrylglas-Aufstellung erhalten alle Besucher einen faszinierenden Überblick über die historische Entwicklung und wirtschaftliche Stärke der Stadt“, kündigt „Trend Media City Line“ an und blickt darüber hinaus aus: „In fünf Jahren wird sie erneut aktualisiert.“ „Unser Anliegen ist es, die Stadt- und Wirtschafts-Chronik in Wermelskirchen zu erneuern, da sie sowohl die lange Historie der Stadt in Verbindung mit den Unternehmen repräsentiert als auch als transparente Informationsquelle für unterschiedliche Zielgruppen dient“, kommentiert Bürgermeisterin Marion Lück das Vorhaben. In Anbetracht der Vielzahl digitaler Angebote habe die Stadtverwaltung gezielt ein analoges Format für ihre Präsentation gewählt. Die Tafeln aus hochwertigem Acrylglas sind dann demnächst in der Stadtsparkasse zu sehen – wobei sich die Wuppertaler Firma noch nicht auf einen genauen Termin festlegt. Der Geschäftsbereich „Trend Media City Line“ gehört zur „Trend Service“ GmbH und aktualisiert und modernisiert bereits bestehende Aufstellungen von Stadt- und Wirtschafts-Chroniken oder erstellt neue für Städte oder Gemeinden sowie für Wirtschaftspartner deutschlandweit im Turnus von fünf Jahren. Die „Trend Service“ GmbH ist nach eigenen Angaben ein im In- und Ausland tätiges Unternehmen im Bereich der Dienstleistungen für Vertrieb, Service und Marketing mit Sitz in Wuppertal. Sie beschäftigt 120 Mitarbeiter. 1999 gegründet, umfasst die Gesellschaft derzeit neun Geschäftsfelder, wozu „Trend Media City Line“ gehört. „Texter, Kommunikationsdesigner und Grafiker arbeiten dabei mit allen Beteiligten Hand in Hand und bieten langfristige, zeitgemäße und maßgeschneiderte Lösungen. Platziert werden die Chroniken im Innen- oder Außenbereich von beispielsweise Verwaltungen, Stadtwerken oder Banken in zentralen und frequentierten Lagen“, beschreibt „Trend Media City Line“. Firmen aus verschiedenen Branchen wie zum Beispiel Industrie, Handel, Dienstleistung, Handwerk, Bildung oder Kultur haben die Möglichkeit über das Internet eine Verbindung zum Teilnehmermanagement von „Trend Media City Line“ herzustellen, um einen Platz in der Aufstellung zu reservieren und dort ihre eigene Firmengeschichte sowie -darstellung zu präsentieren. trend-media-city-line.de

(sng)