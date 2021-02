Sportlich in Wermelskirchen : Trainingsspecial im Karnevalskostüm beim Judo-Club

Sportlich in Wermelskirchen

Wermelskirchen 40 Teilnehmer – Kinder wie Eltern – saßen vor ihren Geräten und machten fleißig mit. Das muntere Treiben endete mit einer Polonäse in der jeweils eigenen Wohnung.

In den Onlineangeboten des JC Wermelskirchen wurde in der vergangenen Woche Karnevalsstimmung verbreitet. Schon am Tag vor Altweiber ging es mit einem Fitnesstraining mit Ligakämpferin Vanessa Kopperberg los. Im karnevalistischen Sinne nutzte sie Bierflaschen als Gewichte und ließ die Teilnehmer von Jung bis Alt enorm schwitzen. Einige unter ihnen waren verkleidet.