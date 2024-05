Medizinische Versorgung in Wermelskirchen Krankenhaus bekommt Finanzspritze von Stadt und Kreis

Zuletzt erwirtschaftete die Krankenhaus GmbH Verluste. Das war sowohl 2019 als auch in den Jahren 2021, 2022 und 2023 der Fall. Nur im ersten Pandemiejahr 2020 waren die Zahlen unter dem Strich nicht „rot“. Die Verluste glich das Wermelskirchener Krankenhaus mit Eigenkapital aus – dafür reicht es jetzt nicht mehr. Stadt und Kreis verpassen dem Krankenhaus deshalb eine sogenannte Finanzspritze von drei Millionen Euro, um die finanzielle Lage des Hospitals zu stabilisieren. Diese Entscheidung fällte zuerst der Haupt- und Finanzausschuss per Beschlussempfehlung und nun der Stadtrat in nicht-öffentlicher Sitzung, wie die Stadt Wermelskirchen bestätigte.