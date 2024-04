Gastronomie in Wermelskirchen Neuer „Onkel Nestor“ – der Traditions-Imbiss „meets Toni“

Allerdings blieben die Türen nicht lange geschlossen: Denn Ioannis Tsiomos, Sohn vom „Onkel Nestor“ und Besitzer der Gastronomie am Bahnhof, hatte sich frühzeitig auf die Suche nach einer Lösung für die Zukunft begeben. Und dabei war er in der benachbarten Cocktailbar „Delante“ fündig geworden. Dort hatte im August 2022 Toni Lombardo die Küche übernommen, um neben Cocktails auch Speisen in dem Gastronomiebetrieb zu etablieren. „Ich habe das im Grunde mein Leben lang in meiner Freizeit gemacht: gekocht, gekellnert und später auch Küchenkonzepte geschrieben und aufgebaut“, erzählt Toni Lombardo. Während er im Schichtbetrieb bei Henkel arbeitete, nutzte er die restliche Zeit, um seiner Leidenschaft zu frönen. „Ein Leben ohne Gastro kann ich mir gar nicht vorstellen“, sagt der 42-Jährige und erzählt von seiner großen italienischen Familie, die seit jeher in der Gastronomie Zuhause ist.