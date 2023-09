Kleines, besonderes Konzert „Tone Fish“ spielen im Bergfried auf Schloss Burg

So eine muskalische Mischung hat der Bergfried auf Schloss Burg wohl auch noch nicht erlebt. Am 29. September um 19.30 Uhr ist „Tone Fish“ im Rahmen ihrer Jubiläumstour 2023 dort zu Gast. Das Programm ist frech und frisch, atmet Einflüsse von irisch-erkeltet bis Fun(k)-Folk, von Dublin über Goethe bis Metallica, wie es in der Ankündigung heißt.