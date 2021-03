„Salamanderfresser“ im Rheinisch-Bergischen Kreis : Tödlicher Hautpilz bedroht Feuersalamander

Foto: Mönig Foto: Mönig/Rheinisch-Bergischer Kreis

Rhein-Berg In Odenthal wurde 2020 erstmals ein an dem Pilz verendeter Feuersalamander gefunden. Der Kreisveterinär appelliert: In Wäldern nur auf ausgewiesenen Wegen bleiben.

Ein tödlicher Hautpilz bedroht den heimischen Feuersalamander, berichtet jetzt das Kreisveterinäramt. Es handelt sich um eine neuartige Hautpilzerkrankung, die vor allem die heimischen Feuersalamander (Foto) bedroht, aber auch Molche befallen kann.

Der Pilz überträgt sich von Tier zu Tier. Nach Befall entwickeln sich innerhalb von wenigen Tagen charakteristische Hautveränderungen und Geschwüre. In der Folge werden die Tiere apathisch und sterben. Der Erreger führt bei Feuersalamandern immer zum Tod, deshalb wird der Pilz auch „Salamanderfresser“ genannt.

Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurde 2020 in Odenthal erstmals ein an dem Pilz verendeter Feuersalamander gefunden. Um eine weitere mögliche Ausbreitung zu verhindern, empfiehlt das Veterinäramt, Amphibien nicht anzufassen. Die Lebensräume der Tiere in Wäldern – Gewässer und Feuchtbereiche – sollten grundsätzlich nicht betreten werden, da der Erreger über die Schuhe weitergetragen wird. „Bitte bleiben Sie auf den Wegen. Keinesfalls sollte aktiv nach erkrankten Tieren gesucht werden. Wildlebende Tiere, also auch Amphibien, dürfen nicht aufgesammelt und mitgenommen werden“, erklärt Kreisveterinär Dr. Thomas Mönig. Wer einen toten Feuersalamander findet kann sich unter ☏ 02202 / 13-2815 beim Veterinäramt melden.

Nachdem zunächst ein erster, aus Asien stammender krankmachender Pilz die heimischen Amphibien bedrohte, kommt seit wenigen Jahren ein weiterer hinzu: Batraychochytium salamandrivorans, kurz „Bsal“ („Salamanderfresser“). Bsal ist 2013 erstmals in Belgien und den Niederlanden aufgetreten. In den Niederlanden ist der Feuersalamander aufgrund des Hautpilzes bereits vom Aussterben bedroht. Der aus Asien stammende „Salamanderfresser“ wurde wahrscheinlich über den Tierhandel nach Europa eingeschleppt.

Der Hautpilz wurde in Nordrhein-Westfalen zunächst in der Eifel und seit 2017 auch in Essen nachgewiesen. Mittlerweile hat er sich bis ins Bergische Land verbreitet, berichtet das Kreisveterinäramt. „Man kann den internationalen Handel mit Tieren gut finden oder nicht: Ein gravierender Nachteil ist, dass Krankheitserreger ebenfalls importiert werden“, so Thomas Mönig. „Gelangen importierte Tiere in die Natur, ist eine weitere Ausbreitung von Krankheiten auch bei uns in vielen Fällen absehbar.“

