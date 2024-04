Ratgeber in Rhein-Berg und Wermelskirchen Richtig vererben und verschenken

Durch Erbschaften und Vermächtnisse wurde im Jahr 2022 in Deutschland Vermögen von 59,7 Milliarden Euro übertragen: Bankguthaben, Wertpapiere und Anteile, aber natürlich auch Grundvermögen. Von den Finanzverwaltungen wurde hierfür eine Erbschaftsteuer in Höhe von 8,1 Milliarden Euro festgesetzt. Auch wenn es im Einzelfall meist nicht um Millionen geht: Richtig zu planen, wie der Nachlass von einer Generation an die nächste geht, ist auf jeden Fall ein Gewinn, meint die auch für Wermelskirchen zuständige Beratungsstelle Rhein-Berg der Verbraucherzentrale NRW: „Denn dann kann den eigenen Wünschen und persönlichen Umständen auch Rechnung getragen werden.“ Der Ratgeber „Richtig vererben und verschenken“ der Verbraucherzentrale gibt dabei alles Wissenswerte rund um Testament, Schenkung, Vermächtnis und Erbvertrag an die Hand.