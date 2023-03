„Frühen Hilfen“ des Jugendamtes Tipps für neugeborene Bürger und Eltern in Wermelskirchen

An ihn meldet das Bürgerbüro monatlich die neugeborenen Stadtbürger. „Wir haben etwa 20 bis 35 Kinder in der Stadt, die jeden Monat geboren werden“, sagt er. Als erstes erhalten die Eltern ein Glückwunsch-Schreiben von Bürgermeisterin Marion Lück. Darin wünscht sie den Eltern nicht nur „alles erdenklich Gute für den Start in die gemeinsame Zukunft und viel Freude mit Kind“, sondern kündigt auch den Willkommensbesuch mit dem Begrüßungspaket an.