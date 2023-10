Verbraucherzentrale Rhein-Berg Ursachen für Feuchtigkeit und Schimmel wirkungsvoll angehen

Feuchtigkeit und Schimmel in den eigenen vier Wänden – keineswegs unliebsame Mitbewohner, die nur in der kalten Jahreszeit Einzug halten, erklärt die für den Rhein-Berg-Kreis zuständige Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bergisch Gladbach: „Durch den feuchten Sommer ist das Problem in vielen Wohnungen schon jetzt durchgeschlagen. Und gerade in Kellerräumen, Souterrainwohnungen, aber auch in Schlafzimmern, wo sich über Nacht durch die ausgestoßene Atemluft viel Feuchtigkeit ansammelt, ist Soforthilfe angesichts dunkler Flecken und Pilzbefall an Wänden und in Raumnischen gefragt.“