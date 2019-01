Tierheim Wermelskirchen: „Die Hunde sind charakterliche Juwelen“

Wermelskirchen Kaum sind die neuen Bewohner eingezogen, ziehen viele auch schon wieder um. Der Alptraum für jeden Vermieter ist für das Tierheim Wermelskirchen ein Glücksfall.

Dass von dort keine „wilden“ Straßenhunde kommen, sondern an Menschen gewöhnte Tiere, hat allerdings einen traurigen Hintergrund. Straßenhunde werden in Rumänien von regelrechten Kommandos eingesammelt und in staatliche Tierheime gebracht. Da die EU aber 74 Euro pro Hund für eine 30-tägige Unterbringung vor der Einschläferung bezahlt, haben sich laut Leuerer Banden gebildet, die Hunde ihren Besitzern stehlen und einliefern. Um sie vor dem Tod zu retten, werden die Hunde nach Deutschland gebracht. Auf legalem Weg versteht sich. „Die Hunde sind gechipt und geimpft, das Fahrzeug muss lizensiert sein“, erklärt Leuerer.