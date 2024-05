Tier der Woche in Wermelskirchen Bracken-Hovawart-Mischlingshündin ist genügsam und menschenbezogen

Die zweijährige „Laurena“ wurde als halbjähriger Welpe vor einem Hotel in Sanski Most im Norden von Bosnien-Herzegowina mitten auf der Straße ausgesetzt und hat fortan in diesem Hotel – von den Mitarbeitern betreut – als Hotelhund gelebt. Davon weiß das Tierheim Wermelskirchen zu berichten.