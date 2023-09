Tierheim Wermelskirchen Stubentiger suchen ein neues Zuhause

Die Stubentiger und auch das Team des Tierheims Wermelskirchen freuen sich auf den Besuch von Interessenten am Aschenberg 1 in Wermelskirchen täglich – auch samstags und sonntags – in den Vermittlungszeiten von 11.00 bis 14.00 Uhr ohne vorherige Terminabsprache. ☏ 02196/5672.