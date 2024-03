Tierheim Wermelskirchen Seelenhund „Clyde“ sucht ein neues Zuhause

Er freut sich über jeden Menschen, der sein Herz erobert hat, und möchte einfach nur geliebt werden. Wäre er nicht so groß, würde er gern seine Streicheleinheiten auf dem Schoß seiner Familie genießen. „Clyde“ ist stets gut gelaunt und nach Angaben des Tierheims in der Regel verträglich mit Artgenossen. An der Leinenführigkeit muss noch ein wenig gearbeitet werden, denn bei Hundebegegnungen möchte „Clyde“ gern zu jedem Artgenossen hin.