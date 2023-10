Tierheim Wermelskirchen Lernfreudiger Kurzhaarcollie „Fips“ sucht neues Zuhause

Für „Fips“ sind körperliche und geistige Auslastung unabdingbar. Wichtig ist laut Auskunft des Tierheismm Wermelskirchen auch, bewusst Ruhephasen in die Abläufe zu integrieren, um den schönen Rüden „runterzufahren“. Im Umgang oder Zusammentreffen mit anderen Hunden sind klare Ansagen erforderlich. Konsequente, aktive und strukturierte Menschen ohne allzu reizüberflutendes Lebensumfeld werden an diesem intelligenten Hund, in dem viel Potenzial steckt, große Freude haben.