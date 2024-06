Tier der Woche Ein „Knautschgesicht“, das gefallen will

Sie gilt als „liebenswertes Knautschgesicht“: „Rinella“ wartet im Tierheim Wermelskirchen auf ihre Herzensmenschen. „Die knapp fünf Jahre alte kastrierte Hündin ist sehr menschenbezogen und gibt von selbst ihr Pfötchen, um zu gefallen“, beschreibt das Tierheim: „Sie braucht dringend liebe Menschen mit viel Geduld und einem ruhigen Haushalt, denn sie scheint in ihrem bisherigen Leben außer ihrer Aufgabe in der Welpen-Aufzucht kaum etwas kennengelernt zu haben.“ Das Leben in einer Wohnung kennt die Bulldoggen-Mischlings-Hündin demnach offensichtlich noch nicht, sodass ihr mit Liebe und Ruhe der Stress genommen werden muss, den sie in geschlossenen Räumen hat.