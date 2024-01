Jecke Zick in Wermelskirchen Kinderkarneval ist ausverkauft

Gerade einmal zwei Tage nach dem Start des Kartenvorverkaufs hat es gedauert, bis das 800 Tickets starke Kontingent für den Kinderkarnevals-Nachmittag in der Mehrzweckhalle Dabirnghausen vergriffen war. Das bestätigt Wolfgang Schumacher, Vorsitzender des Festausschusses Dabringhausen, der die Karnevalsveranstaltungen in Wermelskirchens närrischstem Dorf veranstaltet, im Gespräch mit unserer Redaktion: „Für ‚Wir unter uns‘ gibt es nicht mehr viele Karten“, sagt Schumacher. In der Mehrzweckhalle organisiert der Festausschuss den Kinderkarneval (Sonntag, 4. Februar), die Weiberfastnacht mit drei Bands (Altweiber-Donnerstag, 8. Februar) und „Wir unter uns“ (Samstag, 10. Februar).