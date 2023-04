Aufführung Theater AG Dhünntalschule Aufstehen gegen Geschlechterklischees

Es wird viel geschrien am Donnerstagnachmittag in der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde in Dhünn. Und laut. Das Schreien ist ein Ausdruck des Frusts und des Nichtverstandenwerdens der Kinder um das kleine Lieschen. Denn das Mädchen muss immer etwas anderes machen, als es eigentlich will. Sei es, dass die Eltern ihm immer sagen, was es zu tun hat, etwa Zähne putzen, Zimmer aufräumen, ins Bett gehen – oder seien es hundert andere Dinge.Dass Lieschen auf diese permanente Erwartungshaltung der Erwachsenen mit lautem Schreien reagiert, mag auf den ersten Blick befremdlich wirken – bei genauerem Überlegen weiß man allerdings sicherlich selbst und aus eigener Erfahrung, wie wohltuend so ein kräftiger Schrei sein kann. Man erschrickt aber auch, da der Schrei sich zwar ankündigt, aber dann doch einigermaßen überraschend daherkommt. „Vorsicht, es schreit!“, heißt es dann auch, als Lieschen mit dem Lämmergeier – der, so heißt es, die zornigen Kinder holt und mit ihnen davonfliegt – in einem Königreich ankommt.