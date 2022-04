Wermelskirchenerin bei „The Voice Kids“ : Jemima singt in der letzten Runde vor dem Finale

Jemima singt in der letzten Runde vor dem Finale

Wermelskirchen Sat.1 strahlt am Freitag die Sing-Offs der Casting-Show „The Voice Kids“ aus. Die 15-jährige Wermelskirchnerin hofft auf die Teilnahme am Live-Finale machen.

Es geht um den Einzug ins Finale: Am Freitagabend strahlt Sat.1 die Sing-Offs mit der Wermelskirchener Sängerin Jemima aus. Die 15-Jährige steht dann zum dritten Mal während der Casting-Show auf der Bühne – nach den erfolgreichen Blind Auditions und den Battles. Musikalisch kehrt Jemima dann zu ihrem ersten Stück zurück, mit dem sie sich bei der Castingshow „The Voice Kids“ bewarb: „Say Something“ von Christina Aguilera. „Die Kids singen den gleichen Song, aber mit all der Erfahrung, die sie bis hier her gesammelt haben“, erklärt Juror Alvaro Soler. Überzeugen muss Jemima aber vor allem ihren eigenen Coach: Lena Meyer-Landrut.