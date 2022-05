Konzert in Wermelskirchen : Hartman, Jemima und weitere rocken am Markt

Wermelskirchen Insgesamt vier Bands spielen für das Wermelskirchener Publikum bei „Rock am Markt“. Neben Bühnenprogramm und Bier können Besucher auch in der Ausstellung des Kunstvereins stöbern.

Die Gitarren sind gestimmt, das Bier steht kalt, das Wetter verspricht sonnig-bewölkte 24 Grad. Alles ist startklar für die achte Ausgabe „Rock am Markt“. Am Freitag und Samstag betreten ab 18.30 Uhr die Bands die Bühne am Weihnachtsbaum auf der unteren Carl-Leverkus-Straße. „Unser neues Maskottchen eröffnet das Bühnenprogramm am Freitag“, sagt André Frowein, Vorsitzender von „Willkommen in Wermelskirchen“ (WiW). „Dann wird auch sein Name bekannt gegeben. Insgesamt sind über 100 Namensvorschläge eingegangen.“ Nach der Taufe des Drachen sorgen die Bands Stachelrock und Zentury XX bis in den späten Abend für Stimmung.