Konzert in Wermelskirchen Welthit „Push“ erklingt live im Bahndamm

Wermelskirchen · Die Formation „The Invincible Spirit“ spielt am Samstag,24. Februar, ein Konzert in Wermelskirchen. Mit dabei sind die Post-Punk-Bands „How Yes No“ aus Zagreb und „No Love Lost“ aus Bochum.

22.02.2024 , 15:31 Uhr

Thomas Lüdke ist Gründer von „The Invincible Spirit“. Foto: The Invincible Spirit

Wer in den 1980er- und 1990er-Jahren in Szene-Clubs im Bergischen Land wie das „Exit“, den Viehringhauser Hof, das „Meddox“ oder auch das „Getaway“ besucht hat, kennt den siebenminütigen Hit „Push“, mit dem die 1986 gegründete Formation „The Invincible Spirit“ und ihr Sänger und Mastermind Thomas Lüdke weltweite Bekanntheit erlangte. Anfangs hatte Lüdke sein Projekt noch „The Invincible Limit“ genannt, bevor er es 1987 umtaufte. „The Invincible Spirit“ ist seit 2012 nach einer mehrjährigen Schaffenspause wieder aktiv. Am Samstag, 24. Februar, gastiert die Formation im Autonomen Jugendzentrum (AJZ) Bahndamm. Außerdem an diesem Abend mit dabei: die beiden Post-Punk-Bands „How Yes No“ aus Zagreb und „No Love Lost“ aus Bochum. Das Konzert startet um 21 Uhr, der Einlass beginnt eine Stunde früher. Der Eintritt kostet 15 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Abendkasse. Vorverkauf-Tickets gibt es via Internet auf: punk.de ajzbahndamm.de the-invincible-spirit.de

(sng)