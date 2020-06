Sport im Bergischen : TG Hilgen startet nach Corona

Die TG Hilgen bietet einen neuen Yoga-Kursus am Abend an. Foto: AP/Matias Delacroix

Die Sportvereine stehen in den Startlöchern und bereiten die Rückkehr in einen einigermaßen geregelten Sport- und Trainingsbetrieb vor. So auch die Turngemeinde Hilgen, die auch von vielen Wermelskirchenern besucht wird. „Nachdem nun viele Angebote mit bestehendem Hygienekonzept sehr gut angelaufen sind, freuen wir uns über weitere Öffnungen“, teilt Sabine von der Heide, Geschäftsführerin Breitensport, mit. Ab sofort finden das Kinderturnen und das Eltern-Kind-Turnen teils auf dem Sportplatz, teils in der Schulturnhalle statt. Außerdem starten die Tanzmäuse am Samstag. Hierfür müssen alle ihren eigenen Kuli mitbringen und die Erwachsenen bei Ankunft und Verlassen der Sportanlage Mundschutz tragen. Uhrzeiten und Orte stehen im Internet auf www.tghilgen.de unter „Breitensport-Übersicht“. Aufgrund der langen Pause wird gerade intensiv an einem Ferien-Konzept gearbeitet. Dies wird für den Breitensport ab Sonntagabend, 28. Juni ebenfalls auf der Homepage unter Aktuelles und der Übersicht zu sehen sein.