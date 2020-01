120 Veranstaltungen im Haus Eifgen : Teufelsgeiger, Saitenmagier und Karneval

Info

Termine Mit „Random’s 9 feat Kantor Stefan Barde“ startet das Programm am Sonntag, 2. Februar, 18 Uhr. Als beste neue irische Band wird „Cúig“ für Montag, 3. Februar, 20 Uhr, angekündigt. Groovender Latin Jazz wird für die Jazzsession mit „Bob Eats The Groove“ am Donnerstag, 6. Februar, 20 Uhr, versprochen. Die „Jimmy Reiter Band“ tritt am Freitag, 7. Februar, 21 Uhr, auf. Der Kanadier Cliff Stevens sorgt für Guitar Blues am Montag, 10. Februar, 20 Uhr. Auf „The Nightwalkers“ dürfen sich die Freunde der Blues-Session am Mittwoch, 12. Februar, 20 Uhr, freuen. Blues, Soul sowie Gospel werden am Samstag, 15. Februar, 20 Uhr, und Sonntag, 16. Februar, 11 Uhr, von „Get The Cat“ zu hören sein auf. Für „Jazz am Abend sorgen Heike Kraske und Uwe Arenz am Sonntag, 16. Februar.

Karneval Nicht nur für alte Weiber: „Baum’s Bluesbenders“ treten Altweiber ab 20 Uhr auf. Am Samstag, 20. Februar, sind „The Happy Gangstars“ zu Gast.