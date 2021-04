Besuch im Testzentrum in Wermelskirchen : Testmöglichkeit auch in den Außenorten

Wermelskirchen Landrat Stephan Santelmann will mit einer Kampagne für das Testen auf Corona werben. Im Testzentrum erhöht sich die Frequenz der Nutzer von Tag zu Tag – am Freitag waren nahezu alle verfügbaren Termine vergeben.

„Im Testzentrum erhöht sich die Frequenz der Nutzer von Tag zu Tag – am Freitag waren nahezu alle verfügbaren Termine vergeben, erfuhren Santelmann und Leßenich. „Zum Testzentrum kommen ja noch die Apotheken, die Tests anbieten. Alle scheinen sehr gut genutzt zu werden – die Arbeit kann gar nicht genug gelobt werden“, meinte Leßenich im Gespräch mit unserer Redaktion. „Zu den vier Test-angeboten in der Innenstadt und dem in Dabringhausen brauchen wir jetzt weitere in den anderen Außenortschaften von Wermelskirchen – zum Beispiel in Dhünn.“ Das müsse Ziel von Stadt und Kreis sein.