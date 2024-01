Schullandschaft in Wermelskirchen Anmeldungen zur Gesamtschule stehen an

Das Anmeldeverfahren zu den weiterführenden Schulen beginnt jährlich frühestens an dem Tag, an dem die Schüler ihr Halbjahreszeugnis an den Grundschulen bekommen. Beim Anmeldeverfahren wird zwischen dem vorgezogenen und dem regulären Verfahren unterschieden. Das vorgezogene Anmeldeverfahren beginnt direkt im Anschluss mit dem Zeugnistag und endet in der Regel nach zwei Wochen mit der Aufnahmeentscheidung und der Benachrichtigung der Eltern. Das reguläre Anmeldeverfahren findet in der dritten bis sechsten Woche des neuen Schulhalbjahrs statt.