Evangelische Kirche in Wermelskirchen Tenter Pfarrerin verlässt die Gemeinde

Bevor sie vor sieben Jahre ihre erste Pfarrstelle in Tente antrat, absolvierte sie in Much auch ihr Vikariat. „Jetzt geht mein Mentor in den Ruhestand und die Gemeinde fragte an, ob ich mich nicht für seine Nachfolge bewerben wolle“, erzählt die Pfarrerin. Die Entscheidung sei gründlich überlegt und falle der ganzen Familie auch nicht leicht. „Wir gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt sie. Die Familie habe viele Menschen in Tente lieb gewonnen und auch die Arbeit habe sie immer gerne gemacht. „Das Vertrauen der Tenter hat mir viel bedeutet und auch die Freiheit, neue Dinge einfach mal auszuprobieren“, bilanziert die Pfarrerin. Trotzdem sei die Anfrage aus Much zur richtigen Zeit gekommen. „In Wermelskirchen ist es gerade nicht leicht“, sagt sie, „und es ist ein schönes Gefühl, dass sich die Menschen in Much uns so wünschen.“