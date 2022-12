Feuerwehreinsatz in Tente Brand in Keller: Rauchmelder verhindern Schlimmeres

Zu einem Brand ist die Feuerwehr Wermelskirchen am Donnerstagabend, 22. Dezember, um 22.30 Uhr in den Ortsteil Tente alarmiert worden. Im Keller eines Zweifamilienhauses brannte es. Da nicht sicher war, ob sich alle Personen aus dem Haus bereits in Sicherheit bringen konnten, wurde die Feuerwehr von der Leitstelle mit dem Zusatz „Menschenleben in Gefahr“ alarmiert.