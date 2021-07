Schnelles Internet : Glasfaser-Vermarktung auf der Zielgeraden

Wermelskirchen Die flächendeckende Breitband-Glasfaserversorgung erfolgt von Leichlingen aus. Internetanbieter novanetz ist zuversichtlich, bald in Tente mit den Arbeiten beginnen zu können.

Der Internetanbieter novanetz ist zuversichtlich, bald in „Niederwermelskirchen“ mit den Arbeiten für den kostenfreien Glasfaserausbau beginnen zu können. „Wir haben in Bechhausen, Löh und Unterstraße gute Abschlüsse gemacht“, sagt Dennis Kornehl, Geschäftsführer bei der novanetz GmbH & Co.KG. „Wir müssen jetzt noch entlang der B 51 arbeiten. Da sind wir noch etwas schwach.“

Die flächendeckende Breitband-Glasfaserversorgung erfolgt von Leichlingen aus. Bis Kuhle liegen die Leitungen schon, jetzt nähert sich das Unternehmen Hilgen. „Wir bereiten den Baustart in Ösinghausen vor. Unser nächstes Ziel ist eine flächendeckende Versorgung von ganz Burscheid. Kippehofen und Ösinghausen haben die notwendige Quote bereits erreicht.“ Wenn die Vermarktung in weiteren Teilen von Unterstraße gelinge, könnte der Baustart nicht mehr in allzu weiter Ferne liegen. „Ich hoffe, dass wir im Herbst soweit sind“, sagt Kornehl. Im August jedenfalls sind die Bauplanungsgespräche mit der Stadtverwaltung terminiert. Dabei geht es vor allem um die Trassierung der Glasfaserleitungen.