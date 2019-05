Auf Wermelskirchener Wiese : Anwohnerin kritisiert Bauschutt-Entsorgung in Kolfhausen

Tente An einem Fußweg zur Balkantrasse wurden auch Asphaltbrocken abgekippt. Die Stadt kann Verursacher nicht belangen, weil es ein Privatgelände ist.

Anwohner in Kolfhausen ärgern sich über einen Schandfleck: Oberhalb des ehemaligen Schwimmbades in Tente, am Fußweg zwischen Kolfhausen und Bahntrasse hat jemand Bodenaushub auf den Hang gekippt und vor einigen Wochen auch Beton- und Asphaltstücke. Eine Anwohnerin, die sich am Bürgermonitor dieser Redaktion meldete, geht davon aus, dass es der Grundstückseigentümer war.