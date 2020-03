Tennisspieler aus Wermelskirchen : Andrew Lux schlägt neues Kapitel auf

Trotz vieler Erfolge bleibt Andrew Lux bescheiden und geerdet. Beruflich hat er sich von den großen Konzernen verabschiedet und schreibt nun in seiner Masterarbeit einen Tennis-Leitfaden. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Wermelskirchen Gerade hat sich der 41-jährige Tennisspieler im Herren-Doppel 40 den deutschen Titel geangelt. Beruflich hat er sich neu orientiert.

Für Andrew Lux (41) ist es immer noch ein gutes Gefühl, wieder in seiner bergischen Heimat angekommen zu sein. „Ich fühle mich in Wermelskirchen sehr wohl“, sagt der internationale Marketing-Experte, der in Remscheid aufwuchs und dann viele Jahre in der Ferne lebte. Dass man sein Gesicht dennoch nicht vergaß, lag auch an seinen sportlichen Erfolgen als Tennisspieler: Immer wieder tauchte Lux in der regionalen Presse auf. Mal, weil er zum siebten Mal Europameister im Doppel in der Altersklasse 35 geworden war. Mal, weil er sich bei der Hallen-EM im Einzel den Titel in der Altersklasse 40 geholt hatte.

Sogar an die Spitze der Doppel-Weltrangliste der Senioren spielte sich der ehrgeizige Linkshänder. Das war im Herbst 2017 und Lux in der Altersklasse Ü35: An der Seite des Bundesligisten Marc Leimbach trat er bei den Europameisterschaften auf Mallorca an und ging als Nummer eins vom Platz. Ein Erfolg, den viele Spieler im Tennis-Sport eitel vor sich hertragen würden. Lux hingegen tritt bescheiden auf und erwähnt nicht, dass er bei den

52. Deutschen Tennis-Hallenmeisterschaften für Senioren, die am Wochenende in Essen zu Ende gingen, der Top-Gesetzte war.

Lieber spricht der 41-Jährige über seine laufende Abschlussarbeit. Denn der Wahl-Wermelskirchener hat sich in der Mitte seines Berufslebens an ein ungewöhnliches Master-Studium gewagt: Noch in diesem Jahr möchte Lux an der Wirtschaftshochschule INSEAD in Frankreich, wohin er regelmäßig pendelt, den Titel des „Executive Master in Consulting and Coaching for Change“ erlangen. Geht alles gut, will er mit seiner Abschlussarbeit, an der auch habilitierte Psychoanalytiker mitwirken, einen Leitfaden vorlegen, „der für die Tennis-Welt von großem Nutzen sein könnte“.

Der Hintergrund: „Ich habe mich in den letzten Monaten wissenschaftlich mit den Selbstgesprächen beschäftigt, die frustrierte Spieler oft auf dem Platz führen. Häufig kann man sogar hören, wie Profis und Hobby-Spieler sich selbst beschimpfen.“ Die meisten dieser Selbstgespräche fänden indes im Kopf statt und seien hochgradig kontraproduktiv: „In kaum einem anderen Sport macht die mentale Stärke bei vergleichbarem Können einen so großen Unterschied aus wie beim Tennis. Wer in kritischen Situationen wie beim Break- oder Matchball siegen will, darf keinen Selbsthass schüren, sondern muss intuitiv spielen.“ Zuviel Denken störe da bloß – anders als in Beruf und Alltag: „Hier agieren die Menschen nach allen bisherigen Beobachtungen zu oft aus dem Bauch heraus und irrational, obwohl rationales Verhalten und analytisches Denken bessere Ergebnisse erbringen würden.“

Doch leider seien Menschen von Natur aus nicht rational. Die ­Erkenntnisse speziell über „die Rolle der häufig unterbewussten, menschlichen Komplexitäten in Unternehmen“ hätten ihn zunehmend fasziniert: „So sehr, dass ich nach über 15 Jahren Tätigkeit im ­Marketing großer Konzerne beschloss, mich beruflich neu zu orientieren.“

Sein jetziges Ziel: „Mit einem systemischen, psycho-dynamischen Coaching-Ansatz Menschen und Organisationen bei nachhaltigen Veränderungsprozessen zu begleiten.“ Schon jetzt kooperiere er dazu mit dem Beratungsunternehmen wobkom in Lennep, „weil man dort genau nach diesem Ansatz berät“.

Bisher bereue er seinen Weg nicht: „Die zehn- bis zwölfstündigen ­Arbeitstage in den Führungsetagen namhafterer Unternehmen ­vermisse ich schon lange nicht mehr.“ Und eine Karriere als Tennis-Profi habe er ohnehin nie ­angestrebt. Der Grund: „Mir ist es wichtig, Spielraum für Veränderungen und Zeit für soziales Engagement zu haben. Als hochrangiger Manager oder Profi-Tennisspieler muss man da große Abstriche machen.“ Auf Dauer wäre er dazu nicht bereit gewesen.“

Das habe mit einer Erfahrung zu tun, die er als junger Mann gemacht habe: „Als ich keine 30 Jahre alt war, stand ich am Rande eines Burnouts.“ Damals hatte er schon das beste Abitur seines Jahrgangs, ein Bachelor-Studium als Stipendiat in den USA und die ersten Karriere-Schritte beim Sportartikelhersteller Adidas hinter sich. „Die Erfahrung der Selbstüberforderung hat mich geprägt und mir gezeigt, dass es im Leben nicht darum geht, Anderen etwas zu beweisen, sondern mit sich selbst im Reinen zu sein.“ Das sei keine leichte Aufgabe in einer digitalisierten Welt, „in der die Außendarstellung insbesondere über die sozialen Medien das scheinbar Wichtigste geworden ist“. Um sich von diesem Trend zu lösen, empfiehlt er, „geerdet durch das Leben zu geht“. Er selbst habe das in den letzten Jahren vor allem durch seine Besuche in einem Kinderheim im ländlichen Uganda gelernt.