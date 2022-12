Telegrafenstraße in Wermelskirchen Rettungseinsatz mit Hubschrauber sorgt für Aufsehen

Für Aufsehen sorgte am Freitagmorgen in der während des Wochenmarktes stark besuchten Telegrafenstraße ein Einsatz der Feuerwehr. Die musste wegen eines chirurgischen Notfalls einen Patienten aus einer Dachgeschosswohnung bergen. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz, die Feuerwehrkräfte leisteten für den Rettungsdienst Tragehilfe, wie die Brandbekämpfer auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigten. Der Verletzte musste mit einem Rettungshubschrauber, der an der Feuerwache Am Bahndamm gelandet war, in ein Krankenhaus transportiert werden.