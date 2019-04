Umbau in der Telegrafenpassage : Foto Hake und Pappas Lotto müssen raus

Wermelskirchen Schock für Klaus-Martin Hake, von Foto Hake: Sein Mietvertrag in der Telegrafenpassage wurde gekündigt. Jetzt droht seinem Geschäft das Aus.

(kron) Die Telegrafenpassage bekommt ein neues Gesicht. So will es die Witte Real Estate, der das Gebäude gehört. Doch dieser Neuanfang bedeutet auch, dass für alte Bekannte kein Platz mehr sein wird. Gegenüber unserer Redaktion bestätigte Wolfgang Schmitz-Heinen, Geschäftsführer der Witte Group, die Kündigungen für zwei langjährige Mieter. Demnach trifft es den Kiosk Pappas Lotto-Toto und Foto Hake.

„Ich war im ersten Moment geschockt“, sagt Klaus-Martin Hake, Inhaber des Fotofachgeschäfts. Schließlich ist er seit der Eröffnung der Telegrafenpassage dort Mieter. Erst im Ladengeschäft, in dem heute Apollo Optik untergebracht ist, und seit 2008 auf der heutigen Fläche direkt an der Carl-Leverkus-Straße. Das Weihnachtsgeschäft 2019 darf er noch mitnehmen, spätestens Ende Januar 2020 muss er sein Ladenlokal räumen. Wie es dann weitergeht, weiß Hake noch nicht.

Besonders bitter: Eigentlich wollte der heute 57-Jährige zwei Jahre später, also nach dem Weihnachtsgeschäft 2021, in Rente gehen. Jetzt muss er die Zeit bis dahin irgendwie überbrücken. Momentan überlegt er, sich noch einmal neue Geschäftsräume zu suchen. „Aber ob ein Umzug für zwei Jahre wirklich lohnt?“, fragt Hake. Vielleicht bleibt sein Geschäft also schon ab Anfang 2020 für immer geschlossen. Dann muss er sich unter Umständen nach einem neuen Job umschauen. „Das werde ich in Ruhe mit meiner Familie besprechen“, sagt er.