Teilsperrung der Autobahnbrücke : Baustellenampel in Wermelskirchen sorgt für Irritation

Foto: Udo Teifel 7 Bilder So läuft der Verkehr an der Autobahnbrücke Wermelskirchen

Hünger Nachgefragt Die Einbahnstraßen-Regelung über die Autobahnbrücke in Hünger ist eingerichtet. Handwerker fräsen für Versorgungsleitungen die Fahrbahn auf. Im Eschbachtal kann es gefährlich eng werden, wenn Bus oder Lastwagen sich im Gegenverkehr treffen.

Neue innerstädtische Verkehrsregelungen sorgen meistens in den ersten Tagen für Irritationen und Verdruss. Das haben Tim Sackenheim und seine Mitarbeiter am Montag und Dienstag schon zu spüren bekommen. Der Pächter der Shell-Tankstelle in Hünger hat schon so manchen fluchenden Kunden am Tresen stehen gehabt. Das „Sch...“-Wort muss da schon einige Male gefallen sein, berichtet er. Und er befürchtet das Schlimmste – also Umsatzeinbruch.

„Viele Kunden aus Wermelskirchen werden sich zweimal überlegen, ob sie zu uns kommen. Denn der Rückweg über Pohlhausen ist durch die Einrichtung der Einbahnstraße über der Autobahnbrücke in Hünger mit einem Umweg von acht bis zehn Kilometern verbunden. Und das bei den momentanen Spritpreisen.“ Das werde jeder Kilometer gespart. Das sei schlecht vor allem für sein Waschgeschäft.

Die Kunden schimpften, die Lkw-Fahrer sind verwirrt. Denn sie wissen oft nicht, wie sie nach Dortmund kommen. Für sie ist eigentlich der beste Weg, wieder auf die Autobahn zu fahren in Richtung Köln und in Burscheid zu drehen. Sonst müssen sie über Burg, das Eschbachtal und Preyersmühle zurück über die Dellmannstraße zur Auffahrt in Ostringhausen.

Der Busverkehr (Linie 266) läuft inzwischen über die Landstraße 408 nach Unterburg und dann durchs Eschbachtal Richtung Preyersmühle. Autofahrer berichten der Redaktion, dass es schon zu haarigen Begegnungen mit dem Gegenverkehr gekommen sei – die Landstraße ist eng und kurvenreich. Und wenn dort vermehrt Busse und Lastwagen und Sattelauflieger fahren, kann es zwischen Kellershammer und Heintjesmühle brenzlig werden.

Nicht so ganz klar ist vor allem für Auswärtige die Situation kurz vor der Baustelle. Dort stehen Baustellenampeln – und so mancher Autofahrer stoppte an der Haltelinie ab. Die Ampel könnte ja anspringen oder umspringen. Noch ist es dort nicht zum Auffahrunfall gekommen. Dort sollten die Ampeln so lange abgehängt werden, wie sie nicht benötigt werden. Dass sie gebraucht werden, bestätigten die Handwerker, die an der Brücke im Einsatz sind. Sie fräsen in diesen Tagen die Fahrbahn auf, um die Versorgungsleitungen auszutauschen. Dafür müssen dann auch die Verkehrseinrichtungen geändert werden, wenn auf der zweiten Fahrbahnhälfte gearbeitet wird. Sind diese Arbeiten in zwei bis drei Wochen abgeschlossen, wird wohl mit der Sanierung der Gewölbebrücke begonnen.