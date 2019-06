Ursache des Kabelfehlers wird untersucht : Stromausfall in Dabringhausen und Umgebung

Ein Kabelfehler sorgte für einen kurzzeitigen Stromausfall. Der Fehler will die BEW am heutigen Mittwoch beheben. Foto: Arne Dedert

Dabringhausen (pd) Ein Kabelfehler hat am Dienstag, 25. Juni, einen Stromausfall in Teilen von Dabringhausen und Umgebung verursacht. Allerdings war es kein langer Totalausfall wie kürzlich in Argentinien und anderen südamerikanischen Staaten.

Wie die BEW am Dienstag meldet, ist die Störung gegen 14.50 Uhr gemeldet worden. Von den 19 betroffenen Mittelspannungsstationen waren 10 bereits wieder um 15.20 Uhr versorgt, weitere acht Stationen um 15.30 Uhr und um 16 Uhr konnte auch die letzten Kunden wieder versorgt werden.