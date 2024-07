Die Schwimmsaison in Wermelskirchen-Dabringhausen ist gestartet Mehr Sommer für das Freibad

Meinung | Wermelskirchen · Das Wetter will noch nicht so richtig im Sinne der ehrenamtlich Aktiven in Dabringhausen mitspielen. Auf Besserung wird gehofft. Dafür spielt die Technik mit – fast punktgenau zum Saisonstart.

14.07.2024 , 08:33 Uhr

Die Schwimmsaison im Freibad Dabringhausen erstreckt sich über die Sommerschulferien. Foto: Stephan Singer