Volksfest unter der großen Dorfeiche : Tausende Menschen feiern Kirmes in Dhünn

Das Highlight bei der Dünner Kirmes ist das „Treckertrekken“. Hier wird das Team „Racheengel“ angefeuert. Sie siegten auch. Foto: Jürgen Moll

Dhünn Zwei Tage lang haben die Dhünnschen ihr Dorf auf den Kopf gestellt – mit viel Musik, einem großen Gottesdienst und dem Treckertrekken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Frank Jäger strahlt. Hinter ihm liegen zwei Festtage, aufwändige Zeiten der Vorbereitung und eine lange Nacht. Aber das Glück ist ihm am Sonntagnachmittag ins Gesicht geschrieben. „Das ist unsere Kirmes“, sagt er und breitet die Arme aus. Hunderte haben sich bereits einen Platz unter der Dorfeiche gesucht, gerade tanzen „De Valleibloazers“ aus den Niederlanden mit ihren Instrumenten und flotten Melodien über die Straße und sorgen für Spitzenstimmung und Friedhelm Weber bringt ein Stück die Straße runter seinen Trecker in Position. „Ich habe das Gefühl, an diesem Wochenende feiern hier noch mehr Menschen zusammen als vor der Pandemie“, sagt Frank Jäger, „es scheint eine Art Nachholbedarf zu geben.“ Er geht davon aus, dass bereits am Samstag rund 2000 Menschen zur Kirmes nach Dhünn gekommen sind. „Die meisten aus dem Dorf“, sagt er. Aber auch die Zahl der Gäste aus der Nachbarschaft sei hoch gewesen. Bis halb vier hat der harte Kern in der Nacht gefeiert. Die Coverband „Replic“ hat den Besuchern von der Bühne aus eingeheizt. Es herrschte Feststimmung im Dorfkern. Das sei keine Sache einzelner Generationen. „Das spielt hier überhaupt keine Rolle“, sagt Jäger, „wir feiern alle zusammen.“

Keine sechs Stunden, nachdem es im Dorf dann ruhig geworden war, herrschte am Sonntagmorgen schon wieder Hochbetrieb. Rund 500 Besucher kamen zum Festgottesdienst, der den dritten Kirmes-Tag einläutete. Und wieder bewiesen die Dhünnschen diese besondere Bereitschaft, Grenzen zu überwinden: Sänger des Männergesangvereins der Freikirchlichen Gemeinde und des CVJM bildeten gemeinsam einen großen Chor für den Gottesdienst. Alle feierten gemeinsam. „Wir haben das alles hier gemeinschaftlich gemacht“, sagt Jäger am Sonntagnachmittag und deutet auf das Dorf. „Der große Zusammenhalt: Das macht uns aus.“

Die Coverband „Replic“ sorgte am Samstagabend für Stimmung auf der Kirmes. Foto: Theresa Demski

Info Mannschaften aus Dhünn tragen Sieg davon Erwachsene Den ersten Platz beim Trecker-Trekken bei der Kirmes in Dhünn machten am Sonntagnachmittag „Die Racheengel“ aus Dhünn vor den Internationalen Tischtennisfreunden (ITTF) und den Rautenbachern. Kinder Auch bei den Kindern lagen bei der Premiere am Ende in der Wertung zwei Heim-Mannschaften vorne: Die „Good Boys“ gewannen vor den „Golden Kids“ und der Kindermannschaft der Royal Rangers aus Dabringhausen.

Und der zeigt sich schließlich auch beim großen Treckertrekken, für das am Sonntagnachmittag der Startschuss fällt. Neun Mannschaften haben sich angemeldet, um den Trecker von Friedhelm Weber die Straße hochzuziehen – mitten durch den Jubel der Menschen. 30 Sekunden haben sie Zeit, bevor Weber die Bremse tritt. Wer am weitesten kommt, nimmt die Preise mit nach Hause. „Es geht uns vor allem um den Spaß“, sagt Conny Sachser. Sie gehört zum Team „ITTF Hülsen“, das sich in der Pandemie zum Tischtennisspielen zusammengefunden hat – und nun zum ersten Mal in dieser Konstellation beim Trekken antritt. „Und natürlich sehen wir den Wettbewerb auch als Herausforderung“, sagt sie noch und erinnert dann an die letzte Auflage vor der Pandemie. Bis heute werde über eine mögliche Schiebung getuschelt, sagt sie und grinst. „Die Emotionen kochten damals hoch“, erinnert sich Conny Sachser.

Traten schon zum dritten Mal auf der Dhünner Kirmes auf: Die niederländischen Musiker von „De Valleibloazers“. Foto: Jürgen Moll

Das wollen die Ausrichter in diesem Jahr vermeiden. Auch deswegen haben sie Christoph Messink auf den Hochsitz gebeten, um den Schiedsrichter zu spielen – als neutraler Gast. Auch die Regeln sind nochmal modifiziert worden: Der Treckermotor bleibt den ganzen Wettbewerb über ausgeschaltet. Es kommt allein auf die Muskelkraft der sechs Teamspieler an: Insgesamt neun Mannschaften treten am Sonntagnachmittag an – viele aus Dhünn, aber auch Gäste aus Dabringhausen. Und als die Blasmusiker aus den Niederlanden sich mit einem Tusch vom begeisterten Publikum verabschieden, fällt das Startsignal. Hunderte stehen in der Dorfmitte und jubeln den Teams zu, die bei ungnädigem Sonnenschein und stattlichen Temperaturen mit Trecker im Schlepptau den Berg hochlaufen. Sie haben breite Schultergurte umgeschnallt und legen sich mächtig ins Zeug. Nach der Runde steht allerdings fest: „Wenn wir eine Prügelei verhindern wollen, müssen wir noch einen Durchgang machen“, sagt Frank Jäger und grinst. Das Ergebnis ist nicht eindeutig genug.

Fürs erste allerdings sind die Kinder dran: Vier Junior-Mannschaften treten an. „Weil das einfach Spaß macht“, sagt Nils Deutsch, der eigentlich in der Abwehr der E-Jugend beim SSV Dhünn spielt. Die Kinder ziehen einen Mini-Traktor – eine Art Rasenmäher und kommen bei der Aufgabe auch ganz schön ins Schwitzen.